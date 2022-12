Vendée Va’a : La compagnie Air Tahiti Nui dédie un prix spécial pour encourager la pratique féminine de la pirogue

La prochaine édition de la Vendée Va’a, course de pirogues polynésiennes organisée sur les côtes atlantiques de l’Hexagone, va créer un prix spécial pour encourager la pratique féminine de cette discipline, grâce au partenaire historique Air Tahiti Nui. Un sujet de notre partenaire Outremers 360°.

Depuis maintenant plusieurs années, les organisateurs de la Vendée Va’a, courses de pirogues polynésiennes organisées aux Sables-d’Olonne, se sont engagés dans le développement de la pratique féminine, rappelle Ouest-France. Les organisateurs proposent à ce titre des formats de course inédits, accordant aux femmes une place centrale dans la compétition.

Pour l’édition 2023, la compagnie Air Tahiti Nui, partenaire historique, ira un peu plus loin à l’occasion de son challenge en récompensant à la fois une équipe masculine et une équipe féminine, non-polynésienne puisque le prix sera un aller-retour vers la Polynésie afin de participer à la Vodafone Channel Race Tahiti du 17 juin 2023. « La pratique du Va’a féminin prend de plus en plus d’ampleur en Polynésie, il nous paraît donc important d’accompagner ce mouvement également à l’international et sur la Vendée Va’a », explique Torea Colas, directeur marketing et communication d’Air Tahiti Nui, dans les colonnes de Ouest-France.

En 2022, les organisateurs de la course avaient déjà proposé des courses communes entre équipes masculines et équipes féminines. Pour exemple, la Hawaiki Nui Va’a, mère des courses de pirogue en Polynésie, organise chaque année des courses séparées pour les femmes et les jeunes.

