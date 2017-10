Vendredi 13 : pourquoi une telle superstition ? – Edito 13/10/2017

Aujourd’hui il y a définitivement deux manières bien opposées l’une de l’autre avec laquelle envisager votre journée. Cela revient systématiquement sur le tapis quand on regarde la date et que ô surprise, on se rende compte que nous sommes … un vendredi 13.

J’ai quand même souhaité faire quelques recherches et j’ai pu lire par exemple que la croyance qui associe le vendredi 13 au malheur serait d’abord biblique. Selon le Nouveau Testament, au cours de la Cène (le dernier repas du Christ), 13 participants siégeaient autour de la table : Jésus-Christ et ses 12 apôtres. Judas est souvent présenté comme le 13ème convive, celui qui a tout fait basculer. La peur du vendredi 13 pourrait aussi reposer sur le fait que le Christ a été crucifié un vendredi, qui deviendra le « Vendredi saint » lors de la semaine de Pâques.

Ailleurs dans le monde et à travers le temps, cet effroi causé par le chiffre 13 a aussi une connotation négative. Les Grecs et les Romains donnaient eux-aussi à ce nombre des propriétés potentiellement génératrices de chaos. Ainsi, ces deux mythologies, qui comportent de grandes similitudes, associent toutes deux le chiffre 12 à la régularité et la perfection. Ainsi, il y a 12 dieux olympiens, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures du jour et de la nuit. Le nombre 13, qui implique d’ajouter une unité au 12 parfait, vient rompre ce cycle régulier et introduit le désordre.

Je me souviens un jour avoir entendu dans une émission humoristique d’Europe 1 que le vendredi 13 a généré sa propre phobie et qu’elle porte un nom à coucher dehors : la paraskevidékatriaphobie, forme de triskaïdékaphobie ou peur irraisonnée du nombre 13. Il m’a aussi été donné de remarquer lorsque j’ai eu la chance de voyager que dans certains hôtels aux USA il n’y quasiment jamais de chambre 13 ou d’étage 13. Certains préfèrent préfèrent même utiliser comme numéro de rue pour leur maison le 12bis ou le 14bis et obtiennent systématiquement une dérogation de la mairie. Dans certains avions j’ai eu beau chercher je n’ai jamais trouvé de rangée 13, ça passait directement de 12 à 14. Vous rendez-vous compte à quel point la superstition est ainsi non seulement acceptée mais aussi soutenue autour de ce chiffre ? C’est totalement fou.

Mais le Vendredi 13 n’est pas un jour de malchance pour tout le monde. C’est notamment le cas pour nos camarades de la Française et de la Pacifique des jeux qui ce jour-là enregistrent en moyenne trois fois plus de mises qu’à l’accoutumée. L’idée étant qu’en remportant la cagnotte on se plaise à conjurer le mauvais sort. Moi je m’y colle quand vous voulez …