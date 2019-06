Vendredi, tous en pāreu !

La journée du pāreu a été fixée au 28 juin prochain. Pour l’occasion, Tahiti Tourisme organise une journée d’activités autour de cet accessoire phare de la culture polynésienne. La population est invitée à se rassembler en soirée place Vaiete vêtue de son plus beau pāreu.

Fleuri, uni, cour ou long, en jupe, en robe ou en haut, le pāreu se décline à l’infini. Afin de rendre hommage à cet accessoire phare de la culture polynésienne, Tahiti Tourisme célèbre depuis quelques années la journée du pāreu. Cette année elle aura lieu le vendredi 28 juin. Pour l’occasion, Tahiti Tourisme invite toute la population à poster sur les réseaux sociaux leurs photos vêtu de leur plus beau pāreu. Grâce au #pareuday2019, les clichés seront diffusés à partir de 17h30 sur un écran installé place Vaiete lors d’une soirée animée par des danses et un concert de Nohorai.

Tahiti Tourisme organise également une journée d’activité au départ de la Gare maritime de Papeete avec des ateliers de démonstrations traditionnelles sur le pāreu à la pointe Vénus, puis des danses et démonstrations sur le port du pāreu au marae Arahurahu. La participation à cette journée du pāreu est de 9 000 Fcfp.

