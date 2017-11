A circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Le conseil des ministres a décidé d’autoriser la vente d’alcool jusqu’à 22 heures les 24 et 31 décembre.

Cette année, les 24 et 31 décembre tombent un dimanche. Ce qui aurait pour conséquence une limitation horaire de la vente d’alcool des commerces à emporter, de 7 heures à 12 heures seulement, selon la réglementation en vigueur.

Ces deux dates représentant les deux jours de plus forte affluence commerciale sur une année, le conseil des ministres a donc validé mercredi une modification réglementaire permettant une vente jusqu’à 22 heures, pour 2017 et les années à venir, les 24 et 31 décembre, dans l’intérêt tant des commerçants que des consommateurs.