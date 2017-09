Vents violents et mer très agitée prévus pour ce weekend

Météo France annonce pour ce week-end de très forts forts vents avec des rafales pouvant atteindre 80kms/h et une mer très agitée avec des creux pouvant atteindre les cinq mètres.

Le responsable de la communication à Météo France, Sébastien Hugony affirme qu’un fort coup de mara’amu est attendu ce week-end. Il atteindra les Gambier et les Australes samedi, et la société et les Tuamotu dimanche matin avec « des rafales pouvant atteindre 80kms/h. Ces forts vents vont d’ailleurs générer de fortes houles avec des creux pouvant atteindre cinq mètres. Ces conditions météorologiques sont dues notamment à un « très puissant » anticyclone situé au Sud de la Polynésie.

Sébastien Hugony affirme que des averses pourraient accompagner le phénomène sur les côtes sud de Tahiti et à la presqu’île mais « sans dégâts prévus ». Selon lui, lundi tout devrait redevenir à la normale, avec tout de même une mer agitée avec des creux de deux mètres.