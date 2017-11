Vers la suppression des droits à congés administratifs ?

Le Pays veut prolonger la suspension des droits à congés administratifs en métropole et en Nouvelle-Calédonie pour les fonctionnaires territoriaux jusqu’au 31 janvier 2019. À cette date, la suspension pourrait devenir une suppression. La mesure est envisagée et le syndicat de la fonction publique s’y prépare.

Depuis le 1er janvier 2012, les billets d’avion des fonctionnaires qui veulent partir en vacances hors du territoire ne peuvent plus être pris en charge par le Pays. La mesure a été prise dans un contexte de crise, pour réduire les dépenses. « Aujourd’hui, on nous informe que la crise n’existe plus, que la croissance est retrouvée », et pourtant, la suspension du droit va être prolongée jusqu’au 31 janvier 2019, dénonce le secrétaire général du syndicat de la fonction publique. « C’est foncièrement injuste, on parle de la suspension d’un avantage acquis », poursuit Vadim Toumaniantz, qui dénonce en outre un traitement inéquitable.

Appelé à se prononcer sur la prolongation du gel, le Conseil supérieur de la fonction publique a émis un avis défavorable sur le projet de texte du Pays, le 22 septembre dernier. Cet avis n’a rien changé à la volonté du gouvernement. Du côté du ministère du Travail, en charge de la fonction publique, on explique qu’il s’agit de ramener tout le monde à la même échéance, les fonctionnaires et les ANFA (agents non fonctionnaires de l’administration). Jusqu’à présent, le droit était suspendu pour les fonctionnaires jusqu’au 31 décembre 2017, et pour les ANFA, jusqu’au 31 janvier 2019.

Un budget de 145 millions de Fcfp en 2010

Début 2019, il sera donc possible de discuter de la suppression du droit avec toutes les personnes concernées. Cet avantage est un vieux dispositif, qui remonte à une époque où on allait chercher des compétences en métropole, rappelle-t-on du côté du ministère. Même si on assure que la question de la suppression n’est pas d’actualité immédiate, on fait remarquer que la mesure n’est plus justifiée aujourd’hui. Il faut ajouter que bénéficier de ce droit à congés administratif en métropole et en Nouvelle-Calédonie n’est pas simple, il faut remplir de nombreux critères et Vadim Toumaniantz reconnaît que « la mesure n’est pas utilisée par beaucoup de personnels ». Et même s’il est opposé à la suppression de cet acquis, la question a déjà été abordée. Le syndicat de la fonction publique pourrait accepter la fin de la mesure, à condition d’obtenir autre chose en échange, explique Vadim Toumaniantz.

En 2010, les congés administratifs accordés aux fonctionnaires avaient coûté 145 millions de Fcfp.

Le projet de délibération du Pays visant à prolonger la suspension pour les fonctionnaires des droits à congés administratifs à destination de la métropole et de la Nouvelle-Calédonie a été examiné mardi 14 novembre en commission. Le texte sera bientôt soumis aux représentants de l’assemblée.