Very bad potes 2 : les mêmes, mais en pire !

Après 1 200 représentations de Very Bad Potes partout en France, Stéphane Martino et sa bande reviennent avec une suite de cette comédie au rythme d’enfer. Des nouvelles aventures « cartoonesques » à découvrir au Petit théâtre de la Maison de la culture à partir du 28 mai.

Une concierge envahissante, une belle-mère détestable, la mafia russe un brin mécontente, et trois amis pas toujours soudés… Voilà les ingrédients de Very Bad Potes 2. Un « nouveau chapitre » de la comédie à succès, qui a été jouée pour la dernière fois en 2019 à Tahiti, après plus de 1 200 représentations, partout en France et même au-delà. Son auteur Stéphane Martino, installé à Tahiti, pensait « depuis un moment » à créer une nouvelle aventure pour ses pieds nickelés modernes. « Mais il ne s’agissait pas de faire une suite pour faire une suite », pointe le comédien.

Il fallait trouver « la bonne idée », « le bon angle » pour « faire plus fort que le premier »… Le déclic a eu lieu pendant le confinement. « Tout le monde était enfermé et n’allait pas très bien, je me suis dit, c’est le moment d’écrire des trucs pour se détendre », rigole-t-il. Et voilà comment, 10 ans après le premier scénario, le public pourra retrouver les situations délirantes et le rythme infernal de Very Bad Potes. « Et si vous n’avez pas vu le 1, ne vous en faites pas, vous ne comprendrez pas le 2 non plus », promet le metteur en scène.

L’histoire est toute neuve, mais les personnages, eux, sont bien rodés : Stéphane, « plutôt un glandeur, qui vit sur le dos de sa femme », vient de fêter, visiblement de façon arrosée, ses 10 ans de mariage, et ses deux meilleurs amis sont restés lui donner un petit coup de main le lendemain. Sauf que rien n’ira comme prévu : le trio a le chic pour s’enfoncer – ensemble et plus souvent les uns les autres – dans des situations inextricables, pour le plaisir, pas si coupable, du public. « Quand on a des amis comme ça, c’est pas la peine d’avoir d’ennemis », prévient Stéphane Martino.

Stéphane Martino et ses deux acolytes Laurent Mentec et Marc Diabira, tous deux comédiens professionnels en métropole, inaugureront donc la pièce avec cinq représentations au Petit théâtre de la Maison de la culture du 28 au 30 mai. Mais l’objectif est bien, comme avec le premier opus, de la faire voyager. Le festival d’Avignon avait propulsé Very Bad Potes, le deuxième chapitre pourrait y faire son retour en 2022 : « On va pas se priver de ce plaisir là », sourit le metteur en scène.

Tickets en vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour Faa’a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio 1/Tiare FM Fare Ute.