Victorieuse contre la Libanaise Sandra Succar, Flore Hani fait forte impression à Paris

La championne polynésienne a été déclarée vainqueure, sur décision unanime, de son combat contre la Libanaise Sandra Succar, la nuit dernière à la Adidas Arena de Paris. De bon augure pour la suite de sa carrière : ce combat marquait son entrée dans le KSW, une des plus prestigieuses organisations de MMA en Europe.

C’était le seul combat féminin de la soirée et il a tenu ses promesses. Flore Hani a battu samedi la Libanaise Sandra Succar à la Adidas Arena de Paris. Bien que très disputé, le combat a été parfaitement géré par la « Aito Hine » qui a récemment signé pour une série d’évènements au sein du KSW. Cette ligue polonaise de MMA est considérée comme l’une des plus grandes d’Europe et elle organisait hier son premier évènement en France. Pour la Polynésienne, « ouvrir le bal » de la soirée était une « magnifique opportunité ». Et une belle opération avec cette victoire sur décision unanime des juges qui ne passera pas inaperçue.

D’autant qu’après ses deux succès en Octo Fighting League, à Tahiti, contre la Française Annabelle Merlier-Lemoine et l’Américaine Helene Peralta, Flore Hani affiche, dans sa carrière professionnelle, sept victoires et seulement trois défaites, qui remontent à 2019 et 2022. À 37 ans, la championne continue d’afficher ses ambitions. Son premier message après le match a toutefois été adressée à son entourage, ses coachs… et à sa concurrente, âgée de 24 ans : « Je suis bien placée pour savoir qu’une défaite est dure à avaler, mais elle n’a pas à en rougir, écrit-elle sur Instagram. Elle a tout donné et a fait preuve d’une adversité incroyable. Aucun doute que son futur dans le sport sera une réussite ».