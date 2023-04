[Vidéo] Nescafé Star : les 12 finalistes de la 8e édition

140 candidats, 27 admis au casting final, et enfin 12 finalistes. Nescafé Star a révélé les noms de ceux et celles qui vont continuer l’aventure de cette 8e édition, réunis dans un clip sur une chanson composée par Reva Juventin. Jusqu’au jeudi 25 mai, vous pouvez les retrouver tous les jeudi soir sur TNTV à 19h40, avant la grande finale du 3 juin qui sera diffusée en direct.

Pour cette nouvelle édition, Nescafé Star 2023 suscite une fois de plus un très fort intérêt chez nos talents de demain. Plus de 140 vidéos de chants à capella ont été réceptionnées par message privé sur la page Facebook Nescafé : un record ! Ces prestations ont été écoutées attentivement par les fidèles membres du jury : Vaiana Perez, Tamatoa Kautai et Guillaume Matarere. Ces derniers ont sélectionné 27 candidats pour passer sur la scène du casting final, étape ultime avant de faire partie de l’aventure.

Le samedi 4 février 2023, les candidats s’étaient succédé pour tenter de se qualifier en interprétant chacun une chanson. Pour la plupart des participants il s’agissait d’une grande première : monter sur scène, chanter devant un jury, le tout devant les caméras de TNTV… Ces artistes en devenir ont dû faire face à une difficulté supplémentaire, celle de devoir choisir une musique parmi

une liste imposée par Nestlé Polynésie.

Les membres du jury ont eu la lourde tâche de départager les candidats et de sélectionner seulement 12 candidats parmi tous les talents qu’ils ont vu performer sur la scène du casting final. Choisir seulement 12 voix est un véritable défi. Après une longue délibération, ce sont finalement Bernard, Garance, Henere, Lady, Maima, Makeanui, Manahei, Noémie, Papehau, Tauatea, Vainehu et Apatea qui vont poursuivre l’incroyable aventure Nescafé Star 2023 !

Pour suivre l’aventure

Une aventure pleine de rebondissements attend les candidats sélectionnés : l’hymne Nescafé Star ; les concerts privés et enfin la grande finale du 3 juin 2023 à retrouver en direct sur TNTV. La

nouveauté de cette saison : des sessions « jam » avec des artistes locaux, qui vont permettre à nos futurs artistes de créer des liens et chanter avec des stars locales. Une occasion supplémentaire de propulser leur carrière !

L’ensemble du programme Nescafé Star 2023 est à retrouver tous les jeudis à 19h20 jusqu’au jeudi 25 mai avant la finale sur TNTV. Toutes les prestations sont également disponibles sur la page Youtube Nescafé Polynésie. Les candidats comptent sur votre soutien alors n’hésitez pas à partager leurs vidéos ! Pour ne rien manquer, vous pouvez également retrouver les replays sur la page Facebook de Nescafé Polynésie.

Un hymne de et avec Reva Juventin

Les 12 finalistes sont les interprètes de l’hymne de Nescafé Star cette année, autour de Reva Juventin qui en est aussi la compositrice. Crois en ta lumière est un appel à réaliser ses rêves !

A propos de Nescafé Star :

Ce concours de chant créé en 2009 pour les plus de 16 ans, va fêter cette année sa 8e édition. C’est tous les 2 ans une aventure filmée et diffusée sur TNTV. C’est l’un des événements les plus médiatisés du fenua. Il se finalise par un grand concert qui permet de mettre en lumière des chanteurs talentueux. Un spectacle mémorable aussi bien pour les téléspectateurs que pour les artistes ! L’ensemble du concours permet de célébrer la culture et les arts polynésiens : le chant, la danse et la musique… et faire émerger les nouveaux talents de la scène musicale polynésienne.

Avec communiqué