Vigilance biosécurité pour les colis postaux

Vous attendez un colis postal de denrées alimentaires, ou vous ramenez des spécialités de votre dernier voyage ? Le ministère de l’Agriculture vient vous rappeler au respect de la réglementation par communiqué. Le « fait maison », en particulier, ne passe pas.

« Le nombre de colis postaux non conformes reste élevé », annonce le gouvernement qui appelle à la vigilance et à « la sensibilisation de vos proches résidant hors de la Polynésie française. » Il en est de même pour les bagages. Le ministère de l’Agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherche rappelle aux usagers que les colis postaux arrivant en Polynésie française sont soumis à l’inspection des contrôleurs sanitaires de la direction de la biosécurité en vue de la protection du fenua contre l’introduction de virus, bactéries ou parasites responsables de maladies chez les animaux.

Les denrées alimentaires doivent toutes être présentées dans leur emballage commercial d’origine et dûment étiquetées, dans la limite de 10 kg par personne ou par colis postal. Les denrées alimentaires artisanales ou « faites maison » comportant des ingrédients d’origine animale telles que viande, lait ou œufs sont systématiquement refoulées et incinérées. L’importation de miel est totalement interdite quel que soit le pays d’origine.

Sont évoquées la progression de la peste porcine africaine et de la grippe aviaire, dont les virus peuvent se transmettre lorsque les emballages, même sous vide, sont jetés dans les jardins et les sites d’enfouissement. Tous les produits envoyés par la poste doivent être étiquetés CE, et l’origine des animaux doit y être précisée : « pour l’instant, seules les charcuteries de France et d’Espagne peuvent passer sans certificat vétérinaire. » Quant au miel, son importation reste totalement interdite car le varroa, dont la Polynésie est indemne, « a infesté la plupart des pays dans le monde » et ce parasite peut être présent dans des bocaux vides jetés à la poubelle qui attireraient nos abeilles.

Enfin le communiqué rappelle que l’importation de produits interdits est punie de six mois d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre 3,57 millions de Francs.

Les informations concernant les statuts sanitaires des pays au regard des pestes porcines et aviaires sont régulièrement mises à jour par la direction de la biosécurité et disponibles sur le site internet : https://www.service-public.pf/biosecurite/import/denrees-alimentaires/importation-produits-dorigine-animale-viande-lait-miel-poisson/ Les contrôleurs zoo-sanitaires de la direction de la biosécurité sont également à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 40540110.