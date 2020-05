Vigilance forte houle sur les Gambier et Tuamotu Sud

Le Sud des Tuamotu et les Gambier ont été placés en vigilance orange par Météo France, qui y prévoit des vagues atteignant 4 mètres 50 cette nuit.

Tematangi, Moruroa, Mangareva et le reste des Gambier font partie des zones les plus concernées par cet appel à la vigilance. D’après Météo France, cette houle longue de Sud-Sud-Ouest pourrait engendrer des vagues de 4 mètres de hauteur, dès ce lundi et jusqu’à 4 mètres 50 dans la soirée. La houle devrait ensuite « s’amortir », tombant autour de 3 mètres 50 mardi matin.

Le centre des Tuamotu, ainsi que le sud du fenua et les Îles du Vent ont, eux, été placés en vigilance jaune. La houle devrait notamment dépasser les quatre mètres aux Australes ce lundi soir, et tomber à 3 mètres mardi matin. A Tahiti, la mer restera peu agitée mais la houle devrait tout de même atteindre 3 mètres cette nuit et mardi matin avant de s’amortir entre 2 mètres et 2 mètres 50 dans la journée de demain.