Vigilance jaune maintenue aux Tuamotu et aux îles du Vent

Météo France maintient la vigilance jaune pour fortes pluies sur les îles du Vent et une partie des Tuamotu. Il faut donc s’attendre à quelques grains orageux au moins jusqu’à mercredi.

Sur Tahiti et Moorea, mardi et mercredi, le temps reste maussade avec « un ciel très chargé et accompagné de passages d’averses et de grains orageux ». « Les cumuls de précipitations peuvent être localement importants, notamment près du relief » prévient Météo France. Prudence également sur une mer agitée avec une houle courte de Sud-Est d’1 mètre 50 à 2 mètres.

Du côté des Tuamotu, vigilance forte pluies au Sud, Centre-Sud, Ouest et les Gambier. Mardi, le temps sera « perturbé avec des averses et quelques grains orageux se recentrant sur le Sud et Sud-Est Tuamotu-Gambier ». Mercredi, « pas de changements majeurs si ce n’est une amélioration relative du côté de Tematangi et Moruroa ».

Aussi, le vent sera « modéré à assez fort d’Est-Sud-Est avec des rafales à 60/70 kilomètres/heure faiblissant mercredi ».