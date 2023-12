Vigilance orange aux Marquises pour la forte houle

Les fortes houles du Pacifique nord, qui ont frappé les îles Hawaii et la côte ouest des États-Unis, se propagent vers le sud et atteindront les Marquises ce soir. L’archipel a été placé en vigilance orange à 15 heures ce vendredi, avertit Météo France.

De fortes dépressions des latitudes tempérées circulent actuellement dans le Pacifique nord. Elles génèrent de fortes houles de 4 à 5 mètres, qui ont touché les îles Hawaii et la côte ouest

des États-Unis.

Cette houle se propage vers le Pacifique sud en s’amortissant.

Cependant cette houle longue de nord reste énergétique (période de 16 secondes), elle va atteindre les îles Marquises dès ce soir et s’amplifie rapidement en cours de nuit pour

dépasser les 2 mètres samedi 30 décembre. Ses effets s’amplifient à la côte et la prudence est de mise, en particulier dans les baies exposées.

A partir de 15h une vigilance jaune pour fortes houles concerne l’ensemble des îles Marquises.

Cette forte houle va s’amortir progressivement lundi 1er janvier en cours de journée.

Avec communiqué