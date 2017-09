Vigilance orange pour certains archipels

Les Tuamotu Sud, les Gambier et Rapa sont en vigilance orange. Les Australes centre et ouest, les îles de la Société et les Tuamotu ouest sont en vigilance jaune. Des fortes houles et des vents violents sont attendus

Météo France a annoncé jeudi en fin de journée que de très forts vents avec des rafales pouvant atteindre 80kms/h et une mer très agitée avec des creux pouvant atteindre les cinq mètres sont attendus ce week-end en Polynésie. Il n’a pas fallu attendre longtemps, puisque déjà les Tuamotu Sud, les Gambier et Rapa ont été placés en vigilance orange. Des phénomènes météorologiques dangereux sont donc prévus avec des fortes houles et des vents violents. Les Australes centre et ouest, les îles de la Société et les Tuamotu ouest ne sont pas épargnés. Ils ont été placés en vigilance jaune et de fortes houles sont attendues. La vigilance est donc de mise ce week-end.