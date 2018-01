Vigilance orange pour les pluies et les orages sur la Société

Après plusieurs jours en vigilance jaune, Météo France a placé jeudi après-midi l’archipel de la Société en vigilance orange pour les fortes pluies et les orages. Le mauvais temps est prévu jusqu’à samedi.

Attention aux fortes pluies et aux orages dans l’archipel de la Société. Météo France a placé les îles du Vent et les îles Sous-le-vent en vigilance orange jeudi après-midi. Du côté des prévisions, les pluies vont s’intensifier dans la nuit de jeudi à vendredi et seront accompagnées d’orages. Le vent sera modéré à assez fort avec des rafales pouvant atteindre les 80 kilomètres /heures. Et la mer sera agitée à forte avec des creux de 2 mètres à 2 mètres 50 vendredi. Selon les prévisionnistes, le temps pluvieux va se maintenir jusqu’à samedi.

Dans un communiqué, le haut-commissaire, René Bidal, a appelé à la prudence en rappelant les règles de sécurité :