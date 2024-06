Alors que la vigilance pour fortes pluies sur la Société et les Tuamotu Ouest semble être moins pressante, c’est à présent le risque de montée des eaux qui prend le relais : hier les Australes y compris Rapa étaient déjà placées en vigilance orange « vagues-submersion » par Météo France, ce matin les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent sont également concernées.

Un axe pluvio-orageux s’étend de la Société à l’Ouest Tuamotu, occasionnant de fortes précipitations et des grains localement orageux. Par ailleurs, une forte houle de Sud-Ouest intéresse les Australes et gagne la Société et les Tuamotu-Gambier.

Météo France indique ce matin que l’ensemble de l’archipel de la Société, ainsi donc que les Australes, sont en vigilance orange « vagues-submersion ».

A Tahiti, Moorea et aux Raromatai, les pluies se calment et des éclaircies reviennent, mais la mer devient forte par une houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 3 mètres lundi, puis 3 mètres 50/4 mètres en soirée. Elle se stabilise à 3 mètres mardi. Aus Australes, la houle orientée dela même façon pourrait atteindre 4 mètres 50, avant de redescendre graduellement à 3 mètres 50 demain mardi. Le vent pourra atteindre 60 km/h en rafales.

Quant aux Tuamotu-Gambier, l’épisode pluvieux et orageux devrait se terminer demain, mais la carte les montre toujours en vigilance jaune pour fortes pluies.

De son côté le Haut-commissariat rappelle les consignes de prudence :

• 𝐁𝐚𝐢𝐠𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬, 𝐩𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞𝐮𝐫𝐬, 𝐩𝐞̂𝐜𝐡𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐬 : – Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir > Soyez prudents sur les plages : attention aux rouleaux et aux déferlantes !

• 𝐏𝐥𝐚𝐢𝐬𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐫 : – Évitez si possible les sorties en mer, soyez très attentifs aux courants sur le lagon et extrêmement vigilants aux abords des passes – Protégez les embarcations en renforçant les amarres, en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau