VIH : sensibilisation et information au marché dimanche matin

Cette année, la Polynésie a enregistré 25 nouvelles contaminations, soit le double de l’an dernier. À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, ce dimanche 1er décembre, la Direction de la santé organise au marché de Papeete, de 5 heures à 8 heures, une distribution gratuite de préservatifs. On y trouvera aussi de quoi s’informer sur cette maladie qui reste sans remède, et des dépistages gratuits seront proposés la semaine prochaine.

Le sida n’a pas disparu, bien au contraire. En 2024, la Polynésie a enregistré 25 nouvelles contaminations au VIH – 23 hommes et 2 femmes – contre 12 en 2023. Un chiffre qui s’explique par la vigilance accrue des médecins du privé, sensibilisés par le Centre des maladies infectieuses et tropicales.

Une population jeune qui « ne se sent pas directement concernée »

Une grande partie des cas dépistés sont des primo-infections, explique la Direction de la santé, « donc des personnes récemment infectées, avec une prévalence plus importante chez les 30-40 ans. » Les jeunes, mal informés, adoptent de plus en plus des comportements à risque qui les exposent non seulement au VIH, mais à d’autres infections sexuellement transmissibles dont certaines mettent en péril leur fertilité future.

« On constate qu’une partie significative de la population ne se sent pas directement concernée par le VIH, ce qui accentue le risque de propagation, disent encore les autorités de santé. Il est important de rappeler que malgré les avancées médicales, qui permettent de vivre plus longtemps avec cette maladie, il n’existe aujourd’hui aucun remède pour guérir du VIH. »

Ce dimanche 1er décembre 2024, la Direction de la santé organise une action de sensibilisation et de prévention au marché de Papeete. Les professionnels de santé, les élus de l’Assemblée de la Polynésie française ainsi que les associations Cousins Cousines et Agir contre le sida seront présentes de 5 heures à 8 heures pour distribuer gratuitement des préservatifs et informer la population sur les moyens de prévention du VIH et des IST.

Dépistages gratuits la semaine prochaine

En complément de cette action, des journées de dépistage gratuit seront proposées. Celles-ci se dérouleront dans une salle dédiée proche du Centre Médical de Suivi (CMS) situé à côté du ministère de la Santé : le lundi 2 décembre de 13h30 à 17 heures, le mardi 3 décembre de 8 heures à 17 heures et le vendredi 6 décembre de 8 heures à midi. Pour y participer, il faut contacter le numéro de permanence au 87 30 60 57. Une journée d’information et de sensibilisation est également prévue le 4 décembre 2024 auprès des élèves du collège de Afareaitu à Moorea, ainsi qu’une journée de dépistage le 5 décembre au lycée Diadème de Tahiti.