Ce vendredi 2 décembre se tiendra la première édition du village Autui au lycée hôtelier. Un événement initié par le ministère de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines pour promouvoir les premiers produits de la pêche locale.

Le Fenua, terre de pêche, regorge d’une grande diversité de poissons. Ce vendredi au lycée hôtelier, le village Autui ouvre ses portes pour valoriser les produits de la pêche. C’est notamment la bonite, très consommée il y a encore 30 ans mais aujourd’hui moins populaire dans nos assiettes, qui sera mise en valeur. « La bonite va arriver en grande quantité à cette période-ci de l’année. L’arrivée de bancs entiers de cette espèce de poisson annonce la saison d’abondance, c’était donc l’occasion de parler de la bonite sous toutes ses formes« , explique Manihi Lefoc, directrice d’ASAE Conseil.

Car la bonite est actuellement très peu voire pas du tout commercialisée en grande surface. « On trouve plus souvent du thon rouge et du thon blanc dans les centres commerciaux. C’est plus compliqué pour les bonites car elles sont vendues en entier donc il faut les travailler« , précise Pepin Mou Kam Tse, proviseur du lycée hôtelier de Tahiti. Les nouvelles générations ne savent pas non plus très bien comment préparer ce poisson.

Le village mettra donc à l’honneur la bonite, ressource alimentaire locale. Un travail pédagogique a été initié avec les enseignants et les élèves du lycée hôtelier pour développer des recettes originales à base de bonite. « L’un des ateliers proposés sera la conception de terrine de bonite« , détaille le proviseur. « L’idée est de permettre à la population de mieux comprendre, mieux connaitre nos ressources pour pouvoir mieux se les approprier et les consommer de façon régulière. Il y a une telle diversité de poissons au niveau local mais qui n’est pas assez valorisée« , complète Manihi Lefoc.

Au menu : ateliers culinaires, animations, démonstrations, dégustations, conférences, stands d’exposition de vente. « Les projections seront centrées sur les ressources marines locales d’une manière générale et plus spécifiquement sur la pêche de la bonite« , annonce-t-elle

Ce n’est pas le première fois que le lycée travaille en partenariat avec les ministères sur le thème des ressources marines. Les années précédentes, l’accent était mis sur le paraha peue, la pieuvre et aussi le bénitier.

Le village Autui, c’est vendredi 2 décembre de 8h à 16h au lycée hôtelier. L’entrée est gratuite et ouverte à tous.