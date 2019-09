Village Tahitien : le nouvel appel à manifestation d’intérêt est lancé

Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD) vient de publier un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour les 6 lots d’hébergements touristiques du Village Tahitien.

Après le flop avec les investisseurs Maori du consortium Kaitaki Tagaloa, qui devaient investir pour dans le Village Tahitien, Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD) vient de publier au Journal officiel, un nouvel appel à manifestation d’intérêt (AMI). Il s’agit des 6 lots d’« hébergements touristiques et offres de service », quatre hôtels et deux condominiums.

Le comité de pilotage du Village Tahitien s’était réuni en juillet dernier, et avait annoncé que des investisseurs locaux étaient intéressés par ce projet.

La date limite de remise des candidatures est fixée au 16 décembre 2019 à 12 heures.