Vincent Fabre quitte la CPS

Le directeur général de la Caisse de prévoyance sociale, Vincent Fabre, a annoncé sa démission au conseil d’administration. Il quittera ses fonctions le 31 mars prochain. Vincent Fabre, qui venait de la Socredo, est pressenti pour prendre le poste de directeur général délégué de la banque au ‘uru.

Vincent Fabre avait été nommé à la direction générale de la Caisse de prévoyance sociale en novembre 2020, remplaçant alors Yvonnick Raffin nommé ministre de l’Économie. Deux ans et demi plus tard, il reprend le chemin du siège de la Socredo, où il était directeur exécutif stratégie et développement. Il est aujourd’hui pressenti pour prendre le poste de directeur général délégué et devenir ainsi numéro 2 de la banque au ‘uru, dirigée depuis le début de l’année par l’un de ses prédécesseurs à la CPS, Régis Chang. Mais Vincent Fabre reste discret sur ce point ; le conseil d’administration de la banque devrait valider son retour au bercail fin mars.

Vincent Fabre invoque des raisons personnelles et familiales qui ont présidé à sa décision : « la charge extrêmement lourde » et « chronophage » du poste de directeur de la CPS, « la complexité des dossiers » et le stress qui l’accompagne. « Il faut savoir se préserver », dit-il. L’autre raison, c’est cette « opportunité professionnelle » qui lui est offerte.

« Je pense qu’on va dans le bon sens », dit Vincent Fabre à propos de la situation à la CPS, où il assure « qu’aujourd’hui, tous les sujets sont traités dans le dialogue et la concertation, dans l’ouverture, et je pense que c’est cet état d’esprit-là qu’il faut conserver. » Il présentera le bilan de sa mandature le 23 mars prochain.

Quant au président du conseil d’administration de la CPS, Patrick Galenon, il n’a que des éloges à l’égard de Vincent Fabre et dit regretter vivement son départ.