Vingt recruteurs pour les chercheurs d’emploi à Arue

La 9ème édition du forum de l’emploi se tient ce jeudi au complexe sportif Boris Léontieff à Arue. De plus en plus, la commune met l’accent sur la création d’entreprise avec cette année la présence d’organismes de financement et de banques, mais aussi les témoignages d’entrepreneurs. Pour les chercheurs d’emploi, 20 sociétés seront présentes avec des postes à pourvoir directement.

Depuis 2009, la commune de Arue organise son forum de l’emploi et chaque année près de 1 000 personnes, chercheurs ou futurs chercheurs d’emplois, se pressent pour rencontrer les institutions et les entreprises. Cette année, le forum sera organisé sur quatre pôles différents. L’habituel pôle « insertion et formation » où les organismes de formation, d’intérims, mais aussi l’armé et la gendarmerie, seront réunis. Ce sont au total une trentaine d’institution qui seront présentes pour présenter leurs cartes de formations et d’offres d’emplois. Le second pôle « Création d’entreprise » est particulièrement mis en avant avec des ateliers sur le b.a.-ba de la création d’entreprise et de la comptabilité. L’Adie, mais aussi les banques, seront présentes pour orienter les potentiels auto-entrepreneurs. La commune a choisi cette année de créer un pôle « Témoignage » pour que les entrepreneurs partagent leur expérience, comme l’explique Roxanne Teuru, animatrice du service de la jeunesse, des sports et de l’emploi de Arue.

Le dernier pôle « recrutement » est une nouveauté. Comme son nom l’indique, les chercheurs d’emploi seront en contact avec des entreprises à la recherche d’un poste bien précis.

Le forum de l’emploi aboutit chaque année à la création d’une dizaine de CDD dont la moitié se poursuive en CDI. Le village de l’emploi sera ouvert de 9 heures à 15 heures. Les ateliers bureautique, création d’entreprise et comptabilité sont ouvert de 9h30 à 12h30. Dès 15 heures des tables rondes avec des chefs d’entreprises seront organisées sur une heure et clôtureront la journée.