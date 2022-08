Onati a présenté ses offres de rentrée : une nouvelle gamme de forfaits mobiles gonflés en 4G et une remise sur les appareils mobiles en boutique jusqu’au 4 septembre pour tout nouvel abonnement.

Il s’agit d’offres mobiles : Vini Iti, Vini Nui et Vini Reva… la nouvelle gamme de forfaits d’Onati, la filiale téléphonie de l’OPT, présente une 4G gonflée, à la hauteur des besoins des utilisateurs, assure l’opérateur historique. « Nous ciblons fortement les jeunes avec ces nouvelles offres, puisqu’ils aspirent à avoir beaucoup de data à petit prix » explqiue Thomas Lefebvre-Segard, PDG d’Onati. Des bonus sont même prévus sur les forfaits Vini Iti et Vini Nui pour les moins de 25 ans. Mais l’usage extensif de data est aussi une tendance générale : « on cible aussi ceux qui ont des gros besoins d’internet avec des offres à 150 GB » précise le PDG d’Onati. Comme toujours, le message de l’opérateur c’est la générosité pour un public le plus large possible.

Si la guerre des offres continue, c’est surtout sur la fiabilité de l’offre Vini que l’OPT veut communiquer. Ses responsables ont dressé ce matin un bilan sur le déploiement du réseau 4G dans les archipels avec 25 sites couverts supplémentaires dans les Tuamotu et les Marquises en 2022, mais aussi d’autres dans les Australes en 2023. Une façon de souligner la position de leader de la société, qui s’est vue attribuer pour la troisième année consécutive la certification de « meilleur performance réseau mobile » Nperf en Polynésie.

Et puis pour attirer de nouveaux clients à la veille de la rentrée, Vini propose une remise sur ses téléphones en boutique : pour tout nouvel abonnement, elle est doublée jusqu’au 4 septembre. À noter que pour les abonnés Vini qui souhaitent changer de forfait, il faut faire la démarche soi-même.