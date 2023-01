Plus de 24 heures après les premiers dysfonctionnements du réseau, la direction d’Onati a confirmé que l’ensemble des services Vini (données, voix et SMS) ont été rétablis en milieu de journée ce mardi. La filiale de l’OPT promet un geste commercial, sans pour l’instant le préciser.

Le réseau Vini est entièrement opérationnel depuis 11h30 ce mardi. C’est la direction qui l’a annoncé dans un court communiqué. Il aura donc fallu plus de 24 heures pour réparer les dysfonctionnements qui avaient d’abord été repérés sur les réseaux 2G et 3G. Comme l’avait expliqué hier Onati, filiale de l’OPT en charge des télécommunications, les techniciens n’avaient pas tardé à identifier des défaillances du côté de « switchs qui assurent l’interconnexion des cœurs de chaines mobiles (voix et data) ». Mais l’intervention sur ces équipements, dans la matinée de lundi, avait semble-t-il généré de nouvelles perturbations, plus graves, puisque beaucoup d’abonnés ont perdu, pendant de longues heures, leur accès au réseau téléphonique, au réseau de données et leur possibilité d’envoyer des SMS. Onati expliquait alors tout faire pour minimiser les perturbations, et assurait en milieu d’après-midi hier que le réseau était partiellement rétabli. Certains « 87 » étaient pourtant toujours injoignables ce mardi matin et si tout parait être rentré dans l’ordre ce mardi après-midi, les techniciens de l’OPT « restent en observation ». L’opérateur a en outre promis qu’un « geste commercial sera accordé aux clients pour les désagréments subis ». Un geste qui n’a pour l’instant pas été précisé par la direction d’Onati.