Viol d’une touriste américaine : le prévenu placé en détention provisoire

Un mandat de dépôt a été prononcé ce matin contre le violeur présumé de Taravao. Il avait été placé sous contrôle judicaire par le juge des libertés à l’issue de 48 heures de garde à vue mais il sera finalement détenu en attendant son procès, à la demande du parquet.

Après avoir été reportée la semaine dernière, l’audience de la chambre de l’instruction, qui devait se prononcer sur le maintien du contrôle judiciaire ou le placement en détention provisoire de l’intéressé, s’est tenue ce mardi matin. Après une heure d’audience, la chambre a finalement tranché et c’est donc menottes aux poignets que le prévenu de 29 ans est parti pour Nuutania. Accusé d’avoir violé le 16 décembre dernier une touriste américaine qui lui avait demandé son chemin, l’homme avait été placé sous contrôle judiciaire à l’issue d’une garde à vue de 48 heures, par le juge des libertés et de la détention. Le parquet avait alors fait appel de cette décision, qui avait également choqué le public. Si le jeune homme ne présente aucune mention à son casier, il remplit selon l’avocat général Jacques Louvier plusieurs critères qui encouragent sa détention, notamment les indices « graves et concordants ». « On a le témoignage de l’Américaine qui est corroboré par un certificat médical. Elle a aussi fait une confrontation avec lui et elle a maintenu sa position », précise Jacques Louvier.

Le parquet a aussi insisté devant la chambre sur le fait que le prévenu n’a pas les garanties de présentation suffisante et que le risque de réitération est bel et bien présent. À l’heure actuelle, le dossier est encore à l’instruction et de nombreuses investigations restent à faire.