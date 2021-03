Violences avec armes : peines allégées en appel pour les frères Tchen

Dans cette affaire mêlant vol de voiture, armes à feu et ice, les trois frères Tchen et Vatea Bossuet avaient écopé de peines de prison allant de 2 à 6 ans. La cour d’appel a réduit leurs peines. Seul l’un des frères restera en détention et verra ses biens confisqués.

Une affaire rocambolesque dans laquelle une fratrie entière, déjà connue pour violences et trafic d’ice, avait utilisé des armes à feu pour intimider un homme qui leur avait acheté un véhicule, et le banquier d’un tripot clandestin à qui ils avaient pris deux dents et 770 000 Fcfp.

Les fils Tchen et leur ami Vatea Bossuet avaient fait appel de leurs condamnations. Ce jeudi matin la cour d’appel n’a pas suivi le procureur qui demandait la confirmation de leurs peines.

Jérémie Tchen, voit sa peine de prison de 4 ans réduite à 2 ans ; Lemmy Tchen ; de 2 ans à un an ; Vatea Bossuet, de 3 ans à un an avec une peine requalifiée en « violences sans armes ». Tous les trois ont rendez-vous avec le juge d’application des peines pour un aménagement. La peine de Murphy Tchen, condamné à 6 ans de prison en première instance, est réduite à trois ans. Il est donc maintenu en détention et la cour d’appel a également ordonné la confiscation de ses biens.