Violences faites aux femmes : Tipaerui et Don Bosco vainqueurs du concours d’affiches

Un concours d’affiches a été lancé par le vice-rectorat et la DGEE contre les violences faites aux femmes. Sept classes ont été remarquées. Les élèves, impliqués, espèrent que leurs messages seront entendus. La ministre de l’Éducation a annoncé vouloir donner de la visibilité aux travaux des élèves.

Seize établissements ont répondu à l’appel lancé par le vice-rectorat et la DGEE. Pas moins de 327 élèves et leurs enseignants ont participé à un concours d’affiches dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Au total 96 affiches ont été reçues, abordant différents aspects de la thématique : la peur des représailles, la perte de la liberté, le silence, le harcèlement physique, moral…

Dans la catégorie collège, c’est une équipe de la classe de 3e de Tipaerui qui a remporté le premier prix. « Tauhani mai ia’u » a-t-elle titré, ce qui signifie « embrasse-moi, ne me frappe pas » car selon l’équipe, « la femme recherche l’amour et non la violence ». Avant de recevoir leur prix, les élèves ont explicité leur choix. Ils ont réalisé eux-mêmes plusieurs photographies pour s’affranchir des droits d’auteur, en noir et blanc pour obtenir une ambiance « sombre ». Le bras d’un homme s’empare avec force du bras d’une femme, un visage est caché pour parler de la « peur des représailles », une main est plaquée sur une bouche de manière « à dénoncer l’emprise ».

Hotuitehere Van Sam, 14 ans, est membre de l’équipe. Il est le seul garçon. « Cela ne m’a pas apporté beaucoup de choses en plus car j’étais déjà au courant de ce que les femmes subissaient au quotidien, la violence, la maltraitance, les langages grossiers. Ça a été un plaisir de travailler sur ce sujet. Le travail a payé. » Il espère que « cela va sensibiliser les élèves, qu’ils vont y penser et comprendre le message passé. »

« N’attendez pas que le drame survienne »

Dans la catégorie lycée c’est une équipe de la terminale Bac Pro communication visuelle plurimédia du lycée professionnel Don Bosco de Pirae qui l’emporte. Pour expliciter sa démarche, l’équipe a rappelé quelques chiffres et remis le projet dans son contexte. Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes depuis 1909. Elle fait écho à la journée du 25 novembre qui est la journée internationale pour l’élimination de la violence faites aux femmes.

En Polynésie, 70% des violences sont intrafamiliales, ce qui est trois fois plus qu’en métropole. Une femme sur cinq seulement porte plainte. « Le simple fait d’être une femme entraîne parfois des violences physiques, verbales, psychologiques. » Selon cette équipe l’éducation est importante pour se débarrasser des stéréotypes sexistes et changer les comportements. C’est dans cette optique qu’ils ont travaillé, rappelant que la loi était du côté des victimes.

Le travail leur a beaucoup apporté. « On s’est beaucoup plus rapproché dans le groupe, nous avons approfondi nos connaissances afin de savoir qui appeler en cas de problème, si jamais on voit quelqu’un qui frappe sa femme. Nous avons découvert des numéros qui ne se trouvent pas sur les réseaux sociaux, autres que la gendarmerie ou la police », explique Tehonoarii Badert, 18 ans.

Il espère que ça pourra toucher beaucoup de monde : « Je connais des cousines qui se font frapper par leur tane, que ça les fasse réagir. On veut passer un message simple et clair. »

Les équipes pédagogiques, les organisateurs et le jury (ils étaient six : medecin, sage-femme, élève, CPE…) ont fait part de leur fierté et de leur enthousiasme. La ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, en remettant le premier prix dans la catégorie lycée : « Dans les établissements, il se passe des choses extraordinaires. J’aimerais que toutes les affiches, y compris celles qui n’ont pas reçu de prix, soient vues partout. » Elle a annoncé entreprendre des démarches en ce sens.

Un prix spécial du jury inattendu a été décerné à une équipe de 3e du collège de Tipaerui pour son affiche « Les Maux de trop » qui traite de la violence verbale. Car elle a suscité un élan unanime, ne laissant pas indifférent le jury. Selon les auteurs de cette affiche : « La violence laissent des plaies qui ne se referment jamais, il y a des maux irrémédiables. N’y aura-t-il jamais un monde sans violence à l’égard des femmes ? », ont-ils interrogé.

Résultats

Pour le collège :

1er prix, 3e du collège de Tipaerui

2e prix, 6e du collège Anne-Marie Javouhey de Uturoa

3e prix, 4e du collège de Hitia’a

Pour le lycée :

1er prix, Terminale Bac Pro communication visuelle et plurimédia lycée professionnel Don Bosco de Tahiti

2e prix, 1ère Bac Pro maintenance aéronautique du lycée professionnel de Uturoa.

3e prix, 1ère Bac Pro gestion administration du lycée professionnel de Faa’a

Prix spécial du jury, 3e du collège de Tipaerui