Violences policières : pour le ministre, « si les faits son avérés, il devront être punis sévèrement »

Relayé par les médias nationaux, la polémique entourant la publication d’une vidéo montrant quatre policiers violenter une personne en fauteuil roulant fait réagir au sommet de l’État. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau réagit. En garde à vue depuis samedi soir, les quatre agents pourraient y rester jusqu’à lundi après-midi.

Violences policières à Papeete : quatre agents suspendus

« Ils risquent jusqu’à sept ans de prison, mais ça peut monter au delà s’il y a des blessures graves sur la victime », explique la procureur de la République. Les quatre policiers, deux gardiens de la paix et deux adjoints de la police nationale, impliqués dans l’affaire de violence policière révélée vendredi soir par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, sont toujours en garde à vue ce dimanche. Elle pourrait se poursuivre jusqu’à lundi après-midi.

Visé par une enquête judiciaire pour violences en réunion, sur personnes vulnérables et par personnes dépositaires de l’autorité publique, les quatre agents ont suscité l’indignation jusqu’en métropole. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, qui se dit « un soutien à toute épreuve de nos forces de l’ordre », rappelle qu’il « attend d’eux la plus grande exemplarité ». « Si les faits sont avérés, ils doivent être punis sévèrement », a ajouté le « premier flic de France ».

