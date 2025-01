Violent incendie chez Agritech à Faa’a

Le hangar de l’entreprise spécialisée dans les produits phytosanitaires et de jardinage a pris feu peu avant 21h mercredi soir, selon nos confrères de Polynésie la 1ère. Tout le quartier a été évacué par les pompiers à cause des fumées et d’un risque d’explosion. Les pompiers de Faaa, de Papeete, de Punaauia et de Pirae sont intervenus sur un brasier qui était selon nos confères, difficile à maîtriser. En octobre dernier, une vaste opération de contrôle avait eu lieu quelques jours seulement après l’incendie chez Technival. Elle avait été menée suite à une enquête ouverte pour mise en danger et risques d’explosion. Les bâtiments où se trouve Agritech appartiennent à Oscar Temaru.