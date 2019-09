Visite à bord avec Teinamai Faaruia-Tehatuma, nouvelle inspectrice de la DPAM

Radio1 a de nouveau rencontré la nouvelle inspectrice de la Direction des Affaires maritimes, Teinamai Faaruia-Tehatuma, à l’occasion d’une de ses premières visites de contrôle, ce jeudi matin au quai des bonitiers à Fare Ute. Au programme, le contrôle annuel complet d’un poti marara. Les quatre agents de la Direction des Affaires maritimes effectuent entre 900 et 1 000 visites de bateaux chaque année.

Ponctuelle et organisée, Tenaimai vérifie l’ensemble des équipements de sécurité. Tehaonui, le propriétaire du poti marara, s’efforce de fournir chaque équipement et papier demandé. La liste complète requise pour naviguer légalement en mer et en toute sécurité va des extincteurs aux fusées, en passant par les gilets de sauvetage et les pavillons.

Certains équipements ont des dates de péremption et doivent souvent être renouvelés à cause des problèmes d’humidité et de salinité en mer. Une fois la présence des équipements constatée, il faut effectuer des tests de fonctionnement. Cela commence avec les deux batteries du moteur, les tests radios avec le JRCC, et enfin le contrôle des feux de navigation.

Ce matin, s’il manquait un extincteur et un papier de validité de la radio, la visite était néanmoins concluante. Elle aura duré une vingtaine de minutes et Tehaonui devrait obtenir son permis de navigation.

Les visites se passent bien dans l’ensemble, mais le rythme peut être difficile. Le Pays ne dispose que de quatre agents habilités à contrôler entre 900 et 1 000 bateaux par an. Et il arrive que certains pêcheurs soient « récalcitrants ».

Etre une femme n’est pas non plus toujours facile. Teinamai se souvient notamment d’une expérience en métropole lors de ses formations.

Teinamai est aujourd’hui en charge des navires de pêche et de charge de moins de 12 mètres. Ambitieuse, elle a déjà passé des concours pour passer dans les catégories supérieures. Elle devrait connaître les résultats d’ici la fin du mois de septembre.