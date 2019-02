Visite éclair de Vaimalama Chaves à Tahiti

Miss France 2019 et Miss Tahiti 2018 s’offre une courte escapade à Tahiti. Vaimalama Chaves a posté lundi et mardi deux courtes story sur Instagram, ne laissant aucun doute sur sa présence au fenua.

C’est par deux courtes story sur Instagram, l’une de surfeurs et l’autre depuis Papeete, que Vaimalama Chaves a révélé sa présence au fenua. Selon nos confrères de TNTV, Miss France 2019 est arrivée lundi pour passer une semaine en famille. Aucune obligation de Miss au programme donc. La plus belle femme de France repart vendredi pour poursuivre son règne en métropole où sa répartie et son humour font l’unanimité dans les médias.