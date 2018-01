Visite virtuelle du futur village de Outuaraea

La commune de Faa’a vient de publier, sur sa page Facebook, une simulation virtuelle de son projet d’aménagement pour la future esplanade de Outuaraea.

La commune de Faa’a et le service du Tourisme travaillent depuis 2011 sur le projet de l’esplanade de Outuaraea. Selon la commune, c’est un village de pêcheurs, d’artisans et d’agriculteurs qui devrait voir le jour. Il permettra ainsi de faire la promotion de la commune et de développer économiquement la zone de Outuaraea pour donner du travail à ses habitants.