Viti annonce l’arrêt de son réseau Wimax

Viti ferme son réseau wimax et propose à sa clientèle un réseau « plus moderne et plus efficient ».

Le fournisseur d’accès à Internet, Viti, qui avait en 2011 mis en place le réseau wimax, a décidé de le fermer pour laisser définitivement place à la 4G. Une décision motivée avant tout par des raisons pratiques liées au développement de l’offre et qui va concerner un millier de clients Viti. Une opération gagnant-gagnant selon le directeur commercial et marketing Raymond Colombier puisque les abonnés concernés vont bénéficier d’un service de meilleure qualité en basculant sur la 4G. Quand à la société elle verra ainsi ses opérations de maintenance diminuer.

La société compte s’attaquer, l’an prochain, au développement et aux offres de son réseau 4G, et compte proposer à sa clientèle de l’internet sans ligne téléphonique.