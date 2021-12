Viti baisse ses prix, pour la seconde fois de l’année 2021

Viti met en avant une couverture « quasi complète » de Tahiti et Moorea, et nouveaux forfaits revus à la baisse, avec ou sans engagement.

Le 3e opérateur de téléphonie mobile du Pays et fournisseur d’accès à Internet, annonce terminer l’année 2021 avec une couverture 4G quasi complète de Tahiti et Moorea. Avec une augmentation de capacité de son réseau, et l’anticipation d’une baisse du tarif d’interconnexion après la dernière décision du tribunal administratif, Viti qui se vante d’avoir lancé la guerre des prix en 2011, annonce de nouvelles offres sur ses forfaits internet (toujours sans ligne téléphonique) et mobile, avec ou sans engagement. Parmi ces derniers, le premier prix à 995 Fcfp par mois triple la data, en passant de 5 à 15 Go, et double les appels locaux, de une à deux heures.

Viti rappelle dans un communiqué avoir fait assez tôt le choix de la 4G VoLTE – qui fait passer les communications téléphoniques par un réseau 4G, contrairement à ses concurrents qui utilisent encore les réseaux 2G et 3G, presque « saturés », ce qui fait dire à la direction de Viti que les offres Vini et Vodafone sont « de la poudre de perlimpinpin » : ils devront réinvestir assez rapidement dans de nouveaux cœurs de réseau pour répondre à la demande, à l’instar du reste du monde où les réseaux 2G et 3G sont graduellement mis hors service, comme ce sera le cas en 2022 aux États-Unis.