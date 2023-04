« Vocella », un hommage à la comédie musicale pour petits et grands

Un spectacle musical autour de la voix et de toutes ses formes, particulièrement la comédie musicale : Vocella – allô la voix prend pour prétexte la rencontre amoureuse d’une chanteuse et d’un musicien, et retrace leur amour à travers des succès intemporels de la musique. Un divertissement familial, accessible aux enfants dès 4 ans, que le public tahitien sera le premier au monde à découvrir à l’occasion de trois représentations, samedi et dimanche.

Marie Nicot est harpiste classique et chanteuse lyrique, auteure-compositeure mais également chanteuse de jazz, comédienne de théâtre, et créatrice de spectacles musicaux pour enfants – elle est aussi pédagogue diplômée en éducation musicale. Et c’est à Tahiti qu’elle a choisi de réserver la primeur de son nouveau spectacle, Vocella – Allô la voix, ce samedi et dimanche au Petit théâtre de la Maison de la culture. « Je mets un point d’honneur à faire vraiment des spectacles qui sont familiaux, qui peuvent à la fois être pédagogiques mais en même temps divertissants, sans perdre la qualité de l’exigence musicale. »

Pour Vocella, elle est en scène avec un complice violoncelliste, Matthieu Lecoq. « On est deux, mais on est plusieurs dans nos têtes », s’amuse Marie Nicot. Tous deux ils vont jouer, chanter, danser dans ce spectacle dont le prétexte est la rencontre amoureuse entre Vocella et Marcello, qui ont pour passion commune la comédie musicale. Opéra, pop, chant dysphonique, répertoire classique, rock, chanson populaires françaises et italiennes sont les ingrédients de ce spectacle inattendu et loufoque. « C’est un spectacle familial, alors l’idée c’est d’avoir des références musicales très variées. Il y a du Dalida, du Edith Piaf, du Elvis Presley… », dit Marie Nicot.