Vodafone Channel Race : 85km entre Tahiti et Moorea

Les organisateurs n’hésitent pas à l’appeler la « course la plus dure au monde ». Pour Rodolphe Apuarii, président de la Fédération tahitienne de va’a, c’est effectivement l’une des plus dures. Sa longueur et les changements à trois imposeront aux équipes d’être stratégiques, en plus d’être endurantes.

Pour cette deuxième édition de la Vodafone Channel Race, la course prend son format initial, celui avec lequel elle a été créée. Le Covid-19 avait perturbé la première édition qui avait été écourtée à cause du manque d’entrainement des rameurs. Ce sera donc 85 km au départ de Aorai Tini Hau vers la pointe Vénus à Mahina puis direction le large et l’île sœur de Moorea avant le retour sur Tahiti par Taapuna et le lagon pour longer la côte et arriver à Aorai Tini Hau. Une course pendant laquelle les équipes des seniors hommes pourront faire plusieurs changements à trois mais des zones dédiées, en lagon. Les catégories juniors, vétérans et mixtes restent en changement à six. Sa longueur exceptionnelle et les changements à trois en font une course particulièrement difficile, comme l’explique Rodolphe Apuarii, président de la Fédération tahitienne de va’a. Il faudra un bon coach pour voir qui est en difficulté, qui va vite remonter…

Une autre innovation est au programme : des prize money au passage de certaines bouées si l’équipe arrive première, deuxième ou troisième, à l’image des sprints intermédiaires dans le Tour de France.

Patrick Moux, vice-président de Vodafone, se réjouit du parcours de la course car celle-ci passe devant plusieurs plages et parcs publics et devant les marinas, permettant au public polynésien et aux touristes de profiter du spectacle même en restant à terre. Un contrôle anti-dopage a été mis en place dès l’arrivée pour les cinq premières équipes et des équipes choisies au hasard. « C’est important pour la jeunesse de promouvoir un sport propre », a expliqué Albert Moux, président du groupe Shell et Vodafone. A noter également, tous les participants de la course seront récompensés par une médaille et la dernière équipe à franchir la ligne d’arrivée recevra même un trophée. Vodafone proposera également un live streaming avec le suivi de la course mais surtout des interviews de toutes les équipes participantes. Il était important pour Patrick Moux de mettre tout le monde en avant.

Le départ sera donné ce samedi à 8 heures pour une trentaine d’équipes.