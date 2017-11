Vodafone prend un coup d’avance avec la 4.5G

En mars dernier, Vodafone avait annoncé le lancement prochain de son réseau 4G pour couper l’herbe sous le pied de son concurrent Vini. Neuf mois plus tard, ce n’est pas la 4G mais la 4.5G que l’opérateur privé a annoncé.

Vodafone avait annoncé en mars dernier le lancement de son réseau 4G « pour la fin d’année ». Une annonce faite quelques jours avant le lancement prévu de la 4G de Vini, uniquement pour devancer le concurrent sur le plan de la communication. Il aura finalement fallu attendre neuf mois pour que Vodafone présente lundi matin, non pas un réseau 4G, mais un réseau « 4.5G ». « On n’avait pas dit toute la vérité, on voulait garder un avantage compétitif », explique le vice-président de Vodafone, Patrick Moux.

La Polynésie est le deuxième pays du Pacifique à avoir un réseau 4.5G. « J’aurais aimé que l’on soit les premiers, mais Vodafone Fidji l’a fait avant nous », explique Patrick Moux. Quelle différence avec la 4G ? Eh bien, le réseau 4.5G est trois à quatre fois plus rapide que la 4G et seize fois plus rapide que la 3G. La 4G promet des débits de 75 Mbps, là où la 4.5G fournit entre 190 à 200 Mbps. Le passage de 3G à 4.5G se fera automatiquement mardi. Déjà 220 abonnés testent le réseau depuis un mois autour de Papeete. Le réseau 4.5G s’étend sur toute la côte Ouest, de Mahina à Taravao, en intégrant également Tautira.

Du côté des abonnements, pas de changement de tarifs. Les abonnés Vodafone se voient même offrir 2Go d’Internet supplémentaires, mais seulement pendant six mois.

Un pas vers la 5G

Une nouvelle fois, Vodafone a choisi l’équipementier Huawei pour réaliser les travaux. « Le plus performant techniquement et avec lequel on avait la possibilité d’évoluer dans le futur », indique le directeur technique de l’opérateur mobile, Philippe Wrzecionek. Les travaux d’adaptation ont coûté 400 millions de Fcfp sur le réseau Vodafone.

Pour Patrick Moux, la 4.5G est aussi « un pas qui permet plus facilement d’aller vers la 5G ». Le vice-président a préféré ne pas donner de date sur un éventuel réseau 5G.