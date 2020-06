Voile : le record de la Transpac Tahiti battu par près de 4000 équipages… virtuellement

Partis de Los Angeles le 28 mai, les concurrents de la Transpac Tahiti 2020 sont arrivés par centaines à Papeete ce dimanche. Pas de risque d’embouteillage à l’entrée du port : annulée pour cause de coronavirus, la course au large s’était exportée sur une plateforme de navigation virtuelle. Avec plus de 40 000 participants, cette course en ligne a été un vrai succès. La Transpac Tahiti, la « vraie » a, elle, été reportée à 2022.

10 jours 3 heures 22 minutes et 37 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à « Tigrou26120 », un Français qui n’en est pas à sa première course au large, pour rallier Los Angeles à Papeete. Un exploit quand on sait que le record précédant de l’épreuve, établi en 2008 par Magnitude 80, était de 11 jours, 20 heures et 23 minutes. Certes, Tigrou26120, comme d’ailleurs tous les participants de cette édition 2020, a pu s’appuyer sur les performances de son monocoque Maxi 100’ de 33 mètres pour battre le temps de référence. Mais il a surtout été avantagé par le fait que la course soit restée entièrement virtuelle.

La pandémie de coronavirus a rendu impossible l’organisation de cette régate de plus de 3500 miles nautiques, un temp tombée dans l’oubli, mais dont la première édition date de 1925. Les organisateurs, dont le Transpacific Yacht Club de Los Angeles et la société polynésienne Archipelagoes, spécialisée dans le tourisme nautique, avait donc décidé de proposer, en lieu et place, une course en ligne, via la plateforme Virtual Regatta. Comme le précise Stéphane Renard, cogérant d’Archipelagoes, plus de 200 personnes avaient franchi la ligne ce dimanche à 18h30, et 1500 étaient attendus dans la soirée. Au total, ce devraient être près de 4000 concurrents qui vont « battre le record » de la Transpac Tahiti.

L’idée d’une course en ligne aura en tout cas rencontré un vrai succès : plus de 41 000 joueurs ont bordé leurs voiles virtuelles le 28 mai, à la date et l’heure prévue initialement pour le départ de la « vraie » course. Dans cette immense flotte, on retrouve beaucoup d’habitués de la régate en ligne, et qui ont navigué depuis soixante pays différents dans le monde. Quelques grands noms du monde de la voile, dont Loïc Peyron, qui était un des parrains de la Transpac 2020, et qui pointait à la 597e place dimanche soir se sont aussi prêtés au jeu… Comme d’ailleurs, de nombreux Polynésiens.

Une « véritable émulation » en Polynésie

150 équipages avaient ainsi rejoint une « Team Tahiti » dans laquelle on retrouve de nombreuses entreprises, des écoles de voile ou des navigateurs réputés du fenua… Certains se sont très bien classés, le premier tahitien, « Teaonui » étant arrivé 40e, à quelques minutes seulement du vainqueur. Virtuelle ou pas, la course demande une attention permanente et des choix techniques pour ajuster son cap et ses voiles aux courants et surtout à la météo retranscrite en temps réels. “Ça a été une bonne opération de promotion de la Polynésie, et ça a créé une vraie émulation au fenua », se félicite Stéphane Renard.

La Transpac Tahiti, elle, a été reportée à 2022. La course est ouverte aux navires de plus de 40 pieds, et les monocoques tenteront de battre le record de 2008, voire, pourquoi pas, celui de 2020. Comme le rappelle Stéphane Renard, ils étaient 15 équipages à s’être inscrits pour l’édition 2020.

À noter, enfin, que la rédaction de Radio1 avait elle-aussi aligné un bateau sur la ligne de départ : il est toujours en course. À la suite de regrettables errements de navigation, qui ont amené le « Radio1Team » à flirter avec les eaux canadiennes dans les premiers jours de la course, le navire est toujours à 1580 miles de l’arrivée, pointant à une respectable 17204e place. Ne s’improvise pas marin qui veut.