Voulez-vous devenir « Une Famille en pleine forme » ?

Le programme de TNTV Une Famille en pleine forme revient pour une deuxième saison en 2021. Archipel Production est à la recherche d’une vingtaine de familles de Tahiti et Moorea prêtes à changer leur mode de vie pour préserver leur santé.

Mieux manger, faire du sport, cesser de fumer, faire pousser ses légumes… En cette époque propice aux bonnes résolutions, tout le monde aimerait respecter ces préceptes. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Sauf si on fait partie de la deuxième saison d’Une Famille en pleine forme, émission conçue avec la Direction de la santé et diffusée sur TNTV. Le concept : faire prendre conscience aux téléspectateurs que leur santé, et leur budget, sont dépendants de leurs habitudes alimentaires. Les familles sont accompagnées par plusieurs coachs, qui les conseilleront notamment en matière de nutrition et de sport. Sarah Dukhan est la responsable du casting.

Archipel Production est donc à la recherche d’une vingtaine de familles volontaires. Il n’est pas obligatoire que tous les membres de la famille soient prêts à entamer un changement de mode de vie. Pour postuler, il suffit d’adresser un e-mail à [email protected] et [email protected]. Les familles retenues seront ensuite appelées pour un entretien. Pour des raisons pratiques, les candidats devront résider à Tahiti et Moorea.

Un format différent cette année

En raison de la crise sanitaire, l’émission change de format. Il n’est plus possible de filmer longuement, avec des équipes de tournage pléthoriques. Chaque famille doit donc s’attendre à un tournage compris entre 2 et 4 jours, dit Sarah Dukhan, « mais ils sont suivis tout au long de l’expérience par les spécialistes et les coachs, pendant deux, trois, quatre mois selon la problématique spécifique à chaque famille ».