Voyage au cœur de l’enfance

« Ka ke de koum koukoum. » Vivez au rythme du quatrième festival Voyage qui a démarré vendredi dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles, à Punaauia, et se poursuit le week-end prochain. Un festival mettant, cette année, à l’honneur l’enfance.

Sous la cabane du voyageur, l’ambiance est cosy. On vient ici par petit groupe découvrir des spectacles originaux et intimistes. Un peu plus loin, une bibliothèque animée s’est installée sous un arbre où l’on se presse pour écouter des contes. Bienvenue au quatrième festival du Voyage organisé par la Compagnie du Caméléon dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Comme chaque année, ce rendez-vous culturel développe toute une série d’animations autour de la thématique du partage, de l’ailleurs, de la différence et de la découverte des autres cultures du monde. Pour cette nouvelle édition, l’enfance est au cœur de l’événement.

De nouveaux ateliers

La formule reste la même avec l’alternance de spectacles vivants et de projections de films sur écran géant. Au programme : de la danse, le nouveau concert des Comptineurs de Tahiti, la présence du jongleur de niveau international Eric Longequel, des démonstrations de graph, du hip-hop, des courts métrages et des films d’animation. La grande nouveauté ce sont les nombreux ateliers disponibles dans les jardins. Véritable parcours ludique, les enfants naviguent d’un atelier à l’autre : tatouage, initiation au djembé, danse, photographie, arts plastiques… comme l’explique Guillaume Gay, l’organisateur du festival.

Pratique :

Le festival se poursuit le week-end prochain. Il est recommandé de réserver en ligne pour les différents ateliers, même s’il est aussi possible de s’inscrire sur place. L’entrée est fixée à 2 500 Fcfp pour la journée, mais il existe également des pass-famille et des pass-festival pour tout le week-end.