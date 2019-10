Vrais dealers et fausse ice, ou l’inverse ?

Un rendez-vous sur le parking d’une grande surface pour une transaction d’ice. Un couple en possession de la marchandise, un intermédiaire et trois acheteurs. Résultat : une tentative ratée de braquage avec une suspicion sur le contenu du sachet de 10 grammes. Ice ou gros sel ? Voila l’affaire qui passait ce jeudi après-midi au tribunal.

Le 10 avril dernier, la gendarmerie de Faa’a reçoit la visite d’un couple, appelons-les Bonnie et Clyde, qui déclare avoir été agressé l’après-midi précédente sur le parking d’une grande surface à Faa’a. Clyde présente une plaie à la main ainsi qu’à la cuisse et sa compagne Bonnie une blessure au doigt. Blessures dues à des coups de couteau.

Première version

Selon Clyde, la veille, il avait recu un coup de fil d’un copain de Moorea lui demandant de le déposer à Faa’a. Clyde s’exécute, récupère son copain surnommé « Luis » accompagné d’un inconnu appelé « Chat ». Arrivé dans le parking de la grande surface, Clyde remarque qu’une voiture les suit. Il se gare et les deux personnes qui étaient dans la voiture suspecte pénètrent de force dans son véhicule, lui demandent de l’ice tandis que Chat sort un couteau et lui met sur la gorge.

Clyde se blesse en repoussant la lame du couteau, 17.5 cm, et dans la mêlée qui s’ensuit, il ramasse une blessure à la cuisse. Les assaillants prennent la fuite dans leur voiture, que Bonnie parvient à prendre en photo. De plus, Clyde remet aux gendarmes le couteau, tombé dans la bagarre.

Les gendarmes enquêtent et visionnent les vidéos de surveillance. À la vue de celles-ci, ils émettent de gros doutes sur le déroulé des faits. Pour eux, il s’agit d’une transaction de drogue qui a mal tourné. Ils retrouvent les braqueurs et ceux-ci se mettent à table.

Deuxième version

Luis aurait été contacté par Chat qui voulait acheter 10 grammes d’ice. Luis contacte alors Clyde et l’informe qu’il a des clients pour lui. Ce que Luis ignorait ou feint d’ignorer, c’est que Chat avait une autre idée en tête, celle de braquer le dealer avec deux de ses acolytes, Dillinger et Capone. Sauf que dans la bagarre ils n’ont pas pu mettre leur plan à exécution.

Ironie de la chose, Clyde de son coté soutient mordicus qu’il n’est pas un dealer, qu’on lui aurait tendu un piège, que le sachet d’ice qu’il leur a présenté contenait en fait un mélange de gros sel et de sel fin. Les braqueurs maintiennent que c’était bien de l’ice, sinon, « il nous aurait jamais proposé de goûter. »

Une liste de contacts suspects

Lors de la perquisition à son domicile, même si les gendarmes n’ont pas trouvé de substances illicites, ils ont mis la main sur une liste de noms et de numéros de téléphone, dont la plupart étaient ceux de personnes bien connues des services de police pour des faits de stupéfiants, dont l’une ayant trempé dans l’affaire de la « Vahine connection ». Clyde dit ne pas avoir connaissance de cette liste, émettant l’hypothèse qu’elle appartient peut-être à Bonnie sa compagne. Ce qu’elle nie.

Luis, l’intermédiaire, prétend qu’il n’était pas au courant du projet de braquage, et pas non plus au courant que l’ice était en fait du gros sel, ce dont il doute fortement, « Je connais Clyde, il a une réputation à tenir, et jamais il n’aurait fait cela. » De son coté, Chat reconnait l’agression au couteau, Dillinger confirme. Pas Capone : il dira ne pas être au courant du braquage, pensant assister à une transaction entre personnes « honnêtes ».

De 8 à 24 mois ferme requis

Lors de son réquisitoire, le procureur de la République, a estimé que Clyde, chez qui on n’a pas retrouvé de traces d’ice, « aurait pu faire le vide chez lui avant de porter plainte à la gendarmerie. Si son casier judiciaire ne reflète pas un passé de dealer on a d’un autre coté trois personnes qui s’adressent à lui pour un achat d’ice(…). Et visiblement le sachet ne contenait pas du gros sel si l’on en croit les prévenus. Je le déclare coupable et je demande une peine de deux ans ferme et son maintien en détention. »

Concernant Bonnie sa compagne, le procureur a réclamé une peine de 12 mois avec sursis et mise à l’épreuve. Pour Chat, l’agresseur au couteau qui a reconnu son implication, il demande deux ans de prison avec six mois de sursis et mise à l’épreuve et obligation de soins. Pour Dillinger, en état de récidive légale, il réclame deux ans dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve avec maintien en détention . Pour Capone, lui aussi récidiviste, 8 mois ferme avec maintien en détention. Quant à Luiz, l’intermédiaire, 18 mois avec sursis et mise à l’épreuve. À l’heure où nous publions, le délibéré n’a pas été rendu.