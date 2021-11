Wallis-et-Futuna remet en place un sas sanitaire

Une mesure de sécurité supplémentaire pour l’archipel de Wallis-et-Futuna, Covid Free depuis le 15 juillet dernier. Afin de s’assurer que le territoire, qui ne dispose pas d’infrastructure sanitaire suffisante pour contrer une importante vague de contamination, reste épargné par le virus, le COMIS a décidé la mise en place d’un confinement strict de 3 jours au sein d’un sas sanitaire en complexe hôtelier.

Trois structures participeront ainsi à la mise en œuvre de cette strate sécuritaire supplémentaire : le Ulukula, le Moana Hou et le Lomipeau. Les passagers concernés seront ainsi transportés depuis le tarmac de l’aéroport vers l’un des complexe hôtelier grâce à un transport collectif.

La préfecture de Wallis-et-Futuna demande ainsi aux familles et aux proches des voyageurs de ne pas se rendre à l’aéroport, ni à l’accueil des hôtels participants à l’opération, et remercie “les passagers, leurs familles et l’ensemble de la population d’être responsabilisés pour cet isolement ultime, acte solidaire et rassurant pour l’ensemble du fenua”.

À l’issue de ces 3 jours de confinement, les passagers pourront rejoindre leur domicile après la validation d’un test PCR négatif.

La mesure est entrée en vigueur ce jeudi 25 novembre, en témoigne les 58 passagers arrivés de Nouvelle-Calédonie le jour même, répartis au sein des trois hôtels participants pour 72 heures.

De Damien Chaillot pour Outremer 360°