Le président Édouard Fritch a reçu, mardi matin, l’équipe américaine du film Waltzing with Brando, qui devrait être tourné prochainement en Polynésie française. Bill Fishman, le réalisateur, Billy Zane, qui incarnera Marlon Brando, et Dean Bloxom, le financier, ont présenté leur projet au président. L’équipe a pu visiter Moorea et Bora Bora, mais les repérages proprement dits devraient débuter en avril.

Le film retracera une partie de la vie de Marlon Brando lors de sa découverte de Tahiti au début des années 60, puis de la relation très particulière qu’il a entretenu avec la Polynésie au travers de son mariage avec Tarita et l’acquisition de Tetiaroa.

C’est cette relation exceptionnelle qui intéresse les concepteurs du film. Ecrit par le réalisateur Bill Fishman, le script s’articule autour de la relation, de 1970 à 1974, de Marlon Brando avec Bernard Judge, un obscur architecte idéaliste recruté à Los Angeles par l’acteur pour donner vie à son rêve de retraite écologique sur l’atoll. Le titre du film reprend celui d’un monographe architectural de Bernard Judge sur l’aventure de Tetiaroa. Le projet de film avait fait surface début 2019, mais a été retardé par la crise sanitaire et économique.

C’est l’acteur Billy Zane, dont la ressemblance avec Marlon Brando est frappante, qui incarnera le monstre sacré.

Pour le président, ce thème de la qualité de la vie de Marlon Brando à Tahiti, de son amour des Tahitiens, est particulièrement porteur, surtout dans le monde agité d’aujourd’hui. « Il s’est passé quelque chose entre Marlon Brando et la Polynésie », a-t-il indiqué.

Le président a assuré l’équipe du soutien du gouvernement pour accueillir cette production qui sera accompagnée localement par Filmin’Tahiti, dont les représentants assistaient à la rencontre. Un film qui ne manquera pas d’avoir des retombées économiques locales et offrira une promotion pour la destination Tahiti., espère le gouvernement dans un communiqué.