Wane et Lubin qualifiés pour le championnat du monde de swimrun

Après avoir remporté le swimrun Xterra de Moorea (l’épreuve de 35km), Cédric Wane et Thomas Lubin se sont alignés sur une épreuve swimrun Ötillö qui s’est déroulée ce week-end en Suisse et terminent à la troisième place. Une belle performance qui leur permet d’être qualifiés pour l’épreuve reine du championnat du monde : le Ötillö en Suède.

Choisiront-ils d’y aller ou pas, c’est la question qui doit leur trotter dans la tête depuis leur belle troisième place en Suisse ce week-end. Cédric Wane et Thomas Lubin, sportifs accomplis qu’on retrouve souvent sur les podiums des courses polynésiennes, se sont alignés sur un swimrun Ötillö en Suisse et arrivent à la troisième place, derrière deux équipes composées d’athlètes de l’équipe de France swimrun. Ce qui leur offre une qualification directe pour l’épreuve mondiale du Ötillö en Suède (65km de course à pied et 10km de natation en eau libre qui permettent de traverser les 26 îles de l’archipel de Stockholm).

Une belle performance pour ce binôme qui a déjà remporté le swimrun Xterra à Moorea en juin et se placent juste derrière les meilleurs sur cette épreuve en Suisse en mettant 5h01 pour terminer les 44km (Les premiers mettent 4h53 et les deuxièmes 4h59). Le swimrun, sport en plein essor, consiste à enchainer plusieurs tronçons de nage et de course à pied qui se succèdent. En Suisse, l’épreuve comptait un total de 38km de course à pied avec 1 400 mètres de dénivelés et 6km de natation.

De l’eau à 12° et de la course à pied en altitude

« Nous nous sommes vraiment bien préparés les jours précédents la course (entrainements, réglages du matériel, communication en situation de course, reconnaissance de certaines parties du parcours, massages, alimentation, repos), ce qui nous permet de prendre le départ avec beaucoup de confiance », raconte Thomas Lubin sur sa page Facebook. Joints par Messenger, ils se sont dits « très contents de ce résultat pour notre grande première sur le circuit Ötillö World Series. Nous avions confiance en nous, c’est une magnifique récompense du travail effectué ». Pour eux, la course s’est bien passée, il a fallu gérer des conditions bien différentes de celles de la Polynésie française avec une température de l’eau à 12° et un terrain de jeu situé en altitude, entre 1 800 et 2 100 mètres… « On a gardé notre calme et notre sang froid toute la course. Il y a eu quelques petites alertes musculaires avec des débuts de crampe, mais comme tout le monde ! » Les deux hommes sont visiblement heureux de leur duo : « Mon binôme a été monstrueux du début à la fin », raconte Thomas Lubin. « Ces moments partagés resteront gravés à jamais. On s’est soutenu, encouragé, on s’est accroché, on y a cru jusqu’à la fin et chacun a donné le meilleur de soi ! » s’enthousiasme Cédric Wane.

La suite ? Peut-être la fameuse Ötillö en Suède, qui aura lieu le 4 septembre prochain, car désormais ils ont leur place. « C’est encore trop tôt pour répondre à cette question. Il y a un équilibre à avoir avec la vie personnelle et professionnelle. Il ne faut pas penser qu’à nous « athlète » mais à la famille également. Le budget est également très conséquent (1 400 € d’inscription par équipe, hors frais de voyage). Nous ne sommes pas professionnels. Beaucoup de facteurs sont à prendre en compte », précise Thomas Lubin qui conclut par sa joie de ce résultat : « Nous sommes évidemment très contents d’avoir obtenu cette qualif ! »