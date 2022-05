Wanted : Mister Tahiti 2022

L’élection Mister Tahiti revient cette année avec à sa tête Steeve Liu, qui prend la suite d’Alexandre Taliercio. Le casting est ouvert pour les prétendants au titre : il faut mesurer plus d’1m70, avoir entre 18 et 30 ans et résider en Polynésie depuis au moins un an ou y être né.

La dernière édition de l’élection Mister Tahiti remonte à 2019 et c’est Maugaroa Matikaua qui avait remporté l’écharpe. Après deux ans de restrictions sanitaires, l’organisation est confiée par Alexandre Taliercio à Steeve Liu, chef d’entreprise du fenua. « Je ne doute pas qu’il hissera cette élection vers de nouveaux sommets » indique le créateur de l’événement sur les réseaux sociaux. Les prétendants au titre doivent être âgés de 18 à 30 ans, mesurer 1m70 au minimum et résider en Polynésie depuis au moins un an ou y être né. Les candidatures sont à envoyer à [email protected]