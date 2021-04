Weekend de Pâques et vacances : Moorea craint pour sa santé

Le gouvernement demande aux vacanciers de veiller à respecter les règles sanitaires, d’être prudent sur les routes et sur le lagon, et met en garde contre l’abus d’alcool.

« Cet afflux majeur de population risque de mettre en péril la maitrise actuelle de l’épidémie de covid sur l’île sœur. Cette situation maitrisée, mais fragile, est le résultat de la mobilisation de la population de Moorea, de la commune et des élus de Moorea, des guides sanitaires, du service santé et de tous les partenaires impliqués. Aussi, il est demandé à tous les visiteurs et vacanciers venant à Moorea, de respecter ce travail effectué par les habitants de Moorea, en mettant en œuvre activement et en permanence, toutes les mesures de protection contre le covid », indique un communiqué diffusé par la présidence.

Il est demandé également aux visiteurs et vacanciers d’être très vigilant sur la route et sur le lagon afin d’éviter accidents et noyades. Il convient de rappeler également que l’abus d’alcool augmente le risque d’accidents et compromet les comportements de prévention du covid.

L’hôpital de Moorea souhaite remercier, en amont, tous les visiteurs et tous les habitants de Moorea pour leur prudence et leur vigilance. Le personnel de santé publique vous souhaite de très belles fêtes de Pâques et de très belles vacances, en gardant à l’esprit le message suivant: « Respectons nous les uns les autres, respectons les personnes vulnérables ».

