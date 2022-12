World Surf League : deux Français, mais pas de Polynésien sur le Championship Tour 2023

Le Réunionnais Maxime Huscenot a décroché sa place pour le tour d’élite de la WSL lors de la Haleiwa Challenge à Hawaii. Il rejoint donc Johann Defay, qui surfe en Championship Tour depuis déjà une décennie. Vahine Fierro échoue elle à quelques places seulement de la qualification mais s’impose plus que jamais comme la relève du surf français.

« Il l’a fait ! ». Explosion de joie à la Fédération française de Surf, où on a bien cru qu’aucun français ne ferait partie de l’élite mondiale du surf masculin cette année. Mais en se hissant en demi-finales du Haleiwa Pro, à Hawaii, ce jeudi, Maxime Huscenot accroche la quatrième place du classement général des Challenger Series et obtient donc officiellement sa place pour le Championship Tour 2023 de la WOrld Suf League. Le Réunionnais n’est que le huitième français a intégrer ce groupe des24 meilleurs surfeurs du monde : David Vetea avait ouvert la marche en 1989 avant Éric Rebière, Micky Picon, Jérémy Florès, Tim Boal, Joan Duru et bien sûr Michel Bourez de 2008 à 2021. Il rejoint ainsi Johanne Defay, déjà qualifiée chez les femmes et qui surfe dans l’élite mondiale depuis près de 10 ans. Arrivée troisième du Championship Tour cette année, elle n’a jamais été si proche d’un titre mondial WSL, jamais décroché par une ou un surfeur tricolore.

Chez les Français, Gatien Delahaye et Joan Duru, arrivés respectivement 14e et 18e du Challenger Tour, ne passent pas très loin de la qualification. Kauli Vaast, qui pointe à la 44e place, est un peu plus loin, mais à 20 ans – 10 de moins que Maxime Huscenot – il reste un des grands espoirs du surf polynésien et français. Côté fille, Vahine Fierro, éliminée en huitième à Haleiwa, accroche une excellente dixième place, à 5 longueurs seulement de la qualification, faisant d’elle la meilleure française du challenger tour, devant Tessa Thyssen ou Pauline Ado. De très bon augure pour la saison prochaine, mais aussi pour l’épreuve de surf de JO 2024 à Teahupo’o.