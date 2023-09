WSL 2024 : Fidji de retour sur le Championship Tour, la Tahiti Pro en mai

La WSL a confirmé cette semaine que l’étape polynésienne du CT, toujours sponsorisée par Shiseido, serait avancée au mois de mai en 2024, pour servir d’ultime test aux épreuves olympiques de juillet. Ce changement de calendrier profite à Fidji qui revient dans le circuit d’élite. En revanche, le Surf Ranch de Kelly Slater est absent du programme, de même que l’étape sud-africaine de Jeffrey’s Bay.

Teahupo’o s’était fait, ces dernières années, à sa place de choix sur le Championship Tour : celle de la dernière étape de la saison avant les finales WSL. Ce ne sera pas le cas en 2024, comme l’avait déjà annoncé la Fédération tahitienne de surf, mais c’est seulement pour laisser la place à une épreuve encore plus prestigieuse : l’épreuve de surf des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le calendrier officiel de la WSL, dévoilé hier, a été quelque peu chamboulé par cet événement, puisque l’ensemble du mois de juillet est dégagé d’étape du CT pour permettre à l’élite mondiale de se préparer aux JO du PK0. La Tahiti Pro, fort heureusement, n’est pas annulée. Toujours sponsorisée par Shiseido, l’édition 2024 aura lieu au mois de mai, du 22 au 31, et servira, comme en 2023, de test grandeur nature pour les Jeux. Un retour aux sources, puisque c’était à cette période que le gratin mondial du surf migrait vers la Presqu’île jusqu’en 2010. Les conditions dans la passe Havae y sont moins favorables qu’en juillet mais les organisateurs locaux espèrent encore reprendre « leur » place en fin de saison, au mois d’août, pour le tour 2025.

Ni Afrique ni vague artificielle sur le circuit

Cette modification de calendrier profite aussi à une autre vague océanienne : l’île fidjienne de Tavarua, et sa terrible gauche de « Cloudbreak » accueillera l’année prochaine la dernière étape du CT du 20 au 29 août… Avant les play-off, rendez-vous désormais incontournable, qui verront s’affronter les 5 meilleurs surfeurs et surfeuses de la saison, de nouveau à Lower Trestles en Californie. Avant ça, les prétendants au titre, remporté cette année par Filipe Toledo et Caroline Marks, s’affronteront à Banzai Pipeline début février, à Sunset Beach, toujours à Hawaii, quelques jours plus tard, au Portugal en mars, à Bells Beach fin mars et à Margaret River, toujours en Australie, mi-avril. Le terrible « cut » saison, qui renvoie la moitié des compétiteurs vers les Challenger Series, arrivera juste avant Teahupo’o, avant des étapes au Salvador et à Rio, au Brésil. À noter que deux étapes ont disparu par rapport au programme 2023 : celle du Surf Ranch californien cher à Kelly Slater, qui n’a pour l’instant pas annoncé vouloir raccrocher à bientôt 52 ans, et celle de Jeffrey’s Bay. Sa disparition prive d’ailleurs l’Afrique de toute étape sur le circuit d’élite.