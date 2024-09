WSL : John John Florence et Caitlin Simmers sacrés Champions du monde de surf 2024

John John Florence, premier du Championship Tour à l’issue de la saison régulière, a battu en deux heats le très combatif Brésilien Italo Ferreira, ce vendredi, lors des Finals WSL à Trestles en Californie. À 31 ans, L’Hawaïen renoue avec le succès mondial, après ses titres WSL de 2016 et 2017. Côté femme l’Américaine Caitlin Simmers, elle aussi première de la saison en CT remporte à 18 ans seulement son premier titre mondial. Elle bat sa compatriote Caroline Marks, championne du monde l’année dernière et fraichement sacrée championne olympique à Teahupo’o.

Pas de débat cette année : l’ordre du CT a été respecté lors des WSL Finals de Trestles en Californie. Depuis 2021, la ligue mondiale de surf a mis en place un système de play-off : l’athlète arrivé premier au classement du Championship Tour après neuf étapes autour du monde n’est pas automatiquement déclaré Champion du monde. Il doit avant ça tenir son rang dans une dixième étape spéciale, une finale avec ses quatre meilleurs concurrents. Ce numéro 1 de la saison régulière – John John Florence chez les hommes et Caitlin Simmers chez les femmes en 2024 – part tout de même avec un gros avantage : il ne doit se défaire que d’un seul concurrent. Le cinquième du classement, en revanche, doit éliminer le quatrième, puis le troisième et enfin le second avant d’avoir, enfin, le droit de ramer pour le titre.

C’est ce parcours du combattant qu’a dû subir, ce vendredi à Trestles, Italo Ferreira. Sur la côte californienne, le Brésilien est déjà arrivé en survivant. Il y a quelques mois à peine, l’ancien champion du monde (en 2019) paraissait en manque de souffle : en début de saison il échoue à se qualifier au JO pour défendre son titre de Tokyo, et il ne passe pas loin de l’élimination – et donc du retour en Challenger series – au cut de mi-saison. Sauf qu’Italo Ferreira est un surfeurs plein de surprises. Et plein de ressources : en quelques semaines, il remporte deux étapes cruciales du CT – à Rio mais aussi à Teahupo’o, pour son premier titre tahitien – et se remet en course. Cinquième à la fin de la saison régulière, il ne lui manquait plus qu’à éliminer tous les leaders du championnat pour rafler un deuxième titre. Et ce vendredi matin, il suit le plan à la lettre. Ethan Ewing, Jack Robinson, Griffin Colapinto…. Le tableau de chasse est impressionnant, mais il arrive devant John John Florence avec trois heats relevés dans les bras. Et l’Hawaïen, qui n’a plus été sacré sur le CT depuis 2017, n’a pas l’intention de lui laisser la priorité. En première série, le Brésilien enchaîne les take off – sept vagues au total avant le buzzer – pour récolter un 15.33. Solide dans les conditions régulière, mais toujours très « light » du spot californien, à 80 kilomètres seulement du siège de la WSL de Santa Monica. John John Florence, lui, ne prend que deux vagues, mais totalise 15.50 points. Rebelote au deuxième heat, avec un Brésilien très combatif, mais un Hawaïen beaucoup plus réaliste, qui signe notamment un 9.70 en début de série. À 31 ans, John John Florence, qui avait connu de multiples blessures et déceptions après ses deux titres de 2016 et 2017, renoue enfin avec le succès. Le surfeurs, qui ne s’est toujours pas imposé à Teahupo’o, entre même dans le cercle très fermé des triple champions du monde, aux côtés de Gabriel Medina, Mick Fanning, Andy Irons, Tom Curren, Mark Richards… Et un certain Kelly Slater, dont les 11 sacres le tiennent pour longtemps tout en haut du classement.

La WSL a comme tradition de faire concourrir les femmes en premier, mais cette année, elles ont aussi fermé la marche de ces finales. Et pour cause : le duel a été serré entre Caitlin Simmers et Caroline Marks, arrivées respectivement première et deuxième de la saison régulière. La Brésilienne Tatiana Weston-Webbr a elle aussi

numéro 1 de la saison et le petit chouchou du fenua, l’Hawaien JHohn John Florence, qui l’a dominé de quelques dizaines de points au premier heat. Rebelote au deuxième John John parviendra à 31 ans à renouer avec ses succès mondiaux de 2016 et 2017.

Kelly Slater (USA) – 11 titres (1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011)

– 11 titres (1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011) Mark Richards (AUS) – 4 titres (1979, 1980, 1981, 1982)

– 4 titres (1979, 1980, 1981, 1982) Tom Curren (USA) – 3 titres (1985, 1986, 1990)

– 3 titres (1985, 1986, 1990) Andy Irons (HAW) – 3 titres (2002, 2003, 2004)

– 3 titres (2002, 2003, 2004) Mick Fanning (AUS) – 3 titres (2007, 2009, 2013)

– 3 titres (2007, 2009, 2013) Gabriel Medina (BRA) – 3 titres (2014, 2018, 2021)

– 3 titres (2014, 2018, 2021) Tom Carroll (AUS) – 2 titres (1983, 1984)

– 2 titres (1983, 1984) Damien Hardman (AUS) – 2 titres (1987, 1991)

– 2 titres (1987, 1991) John John Florence (HAW) – 2 titres (2016, 2017)

Plu d’information à venir.