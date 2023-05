XTerra Aremiti SwimRun : deux courses et une mini-croisière le 21 mai

Plus de 350 athlètes sont attendus sur la 3e édition du SwimRun organisé par le VSOP Moz Team. Comme l’an dernier, le départ sera donné dans la baie de Cook après un saut depuis l’Aremiti Ferry 2. Le navire se positionnera ensuite dans la baie d’Opunohu en attendant les coureurs qui devront remonter sur le bateau avant de sauter une deuxième fois à l’eau. En attendant, le public pourra profiter d’une mini croisière et d’un ma’a Tahiti à bord du navire.

À vos marques, prêts, partez. Le club VSOP Moz team organise la 3e édition du XTerra Aremiti SwimRun. Au total, cette année, plus de 350 athlètes sont inscrits sur les deux épreuves proposées par le club de Moorea. Des épreuves originales qui consistent à combiner deux disciplines : la course à pied et la nage en eau libre. La difficulté étant bien sur les distances, mais surtout le fait de devoir enchaîner natation et course à pied avec les mêmes équipements. Une discipline se courant généralement à deux et qui, au fil des années, fait de plus en plus d’adeptes au fenua : « c’est un sport qui se démocratise de plus en plus, explique Thomas Mourier, organisateur de l’événement. Ici, en Polynésie on a la chance d’avoir le terrain de jeu idéal pour le pratiquer. »

Au programme de ce premier rendez-vous Xterra de l’année, deux épreuves : un sprint de 12,5 km avec 5 sections de swim (2,4 km) et 5 sections de run (10.1km) et une course XL de 35 km avec, au total, 10 sections de natation (6,5 km) et 10 sections de course à pied (28,5 km), pour les plus aguerris. Comme l’an dernier le départ sera donné dans la baie de Cook où tous les athlètes devront sauter depuis le garage du Aremiti. Les coureurs de l’épreuve XL devront même le faire deux fois cette année puisque « le bateau ira se repositionner dans la baie d’Opunohu » en attendant le passage des athlètes qui devront monter sur le ferry par une échelle de corde avant de se remettre à l’eau.

Entre les deux sauts, le Aremiti proposera une petite croisière au public qui pourra vivre l’aventure XTerra sous un autre angle. Ils pourront même profiter d’un ma’a Tahiti sur le bateau. Une aventure sportive prévue le dimanche 21 mai mais aussi une belle manière de découvrir l’île sœur autrement.