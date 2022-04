Xterra Tahiti : « les courses 2022 vont être uniques »

Le VSOP Mozteam annonce ses prochaines compétitions Xterra Tahiti : 4 trails auront lieu les 5 et 6 juin dont les inscriptions seront closes le 8 mai; 2 swimrun auront lieu le 12 juin et dont les inscriptions seront closes le 15 mai… avec un départ sur la rampe de la cale du ferry. Attention aux collisions en mer le dimanche 12 juin en baie d’Opunohu.

De 40 coureurs lors de la première course en 2007 … ils passent à près de 1 200 personnes tous niveaux confondus qui arpenteront la baie d’Opunohu, sa caldera et le mont Rotui à Moorea. Le Xterra Tahiti existe depuis 15 ans et annonce des originalités pour ses premières courses de l’année. Jean-Michel Monot, membre fondateur, a le plaisir de céder la place de président du VSOP Mozteam à Thomas Mourier pour prendre celle de vice-président. « C’est le moment, il y a des jeunes comme Thomas, Jérôme, Etienne et Franck qui sont là pour nous relayer René et moi, et c’est une bonne chose pour l’avenir du Xterra en Polynésie. » Les épreuves de trail auront lieu les 5 et 6 juin tandis que que celles de swimrun se tiendront le dimanche 12 juin. « Cette année on innove avec les idées de tous ces jeunes et les courses 2022 vont être uniques », prévient Jean-Michel Monot. Les inscriptions pour les trails seront closes le 8 mai tandis que celles pour les swimrun le seront le 15 mai. Elle se font uniquement en ligne et avec une carte bleue, à l’adresse www.xterratahiti.com dans l’onglet « inscription ».

Et comme d’habitude des athlètes professionnels sont invités : Mathieu Blanchard, Alix Noblat, Dorian Louvet, David Hauss et Pierrick Page feront le voyage pour se confronter aux conditions polynésiennes. Les parcours ne sont pas particulièrement longs si on les compare aux standards internationaux, d’après les organisateurs, en revanche ils sont moins pratiqués et le climat pèse aussi dans la balance. Ce sont pourtant des parcours qui demandent une bonne préparation.

Quatre courses de trail

Les trails, courses à pied avec du dénivelé et en pleine nature, sont de plus en plus prisées en Polynésie, une réussite pour les organisateurs. Le dimanche 5 juin les deux premières courses sont le Tamarii Trail, un parcours accessible à partir de 12 ans qui s’étend sur 3km dans la caldera d’Opunohu. La deuxième course de la journée est le Iti trail, accessible à partir de 16 ans et d’une longueur de 10 km. Deux courses somme toute accessibles au commun des mortels.

Puis le lundi 6 juin aura lieu la course reine de l’événement, le Tupuna Trail qui permet aux participants de se qualifier pour l’épreuve de trail Xterra mondiale… c’est là qu’on pourra apprécier les performances des athlètes invités : 44 km de course accomplie sur une durée allant de 5 à 12 heures, accessible à partir de 20 ans.

Le swimrun au saut du Aremiti ferry

Le Xterra Tahiti est le premier de la franchise à avoir intégré un swimrun en 2019 et espère bien obtenir un jour une reconnaissance d’une manière ou d’une autre. Mais le VSOP Mozteam tape encore plus fort cette année avec un départ assez spectaculaire : « le Swimrun va être Xterra-ordinaire, comme on dit chez nous, avec un transport par le ferry Aremiti et une mise à l’eau depuis le ferry en baie de Cook ». Les sportifs devront sauter de la rampe d’accès du ferry sur une hauteur de deux ou trois mètres et rejoindre la ligne de départ à la nage. C’est ensuite le ferry qui sonnera le départ de la course qui se réalise en tandem. Les deux parcours proposés – S et XL – passent par des sites phares de l’île comme les entrepôts de l’usine Rotui, une villa de luxe privée, l’hôtel Hilton ou encore le golf. Les organisateurs attirent l’attention de la population : si un périmètre de sécurité sera mis en place, un accident est vite arrivé et il est demandé aux bateaux ou jet ski notamment de faire preuve de prudence en baie d’Opunohu le dimanche 12 juin.